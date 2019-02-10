Yıldırım: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin Doğru Yolu Olacak"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Zaten bundan sonra ben inanıyorum ki, Türkiye sola geçit vermeyecek. İyi idarecilerle yüzde elli artı birle zaten seçecek. Bundan sonra Cumhur İttifakı hakikaten Türkiye'nin bir yolu olacak, doğru yolu olacak" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Giresun Şebinkarahisar Ekecek Köy Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Giresun ilinin köy ve ilçelerinden çok sayıda dernek ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıda Yıldırım, programa katılanların sorularını yanıtlayarak projelerini anlattı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can döneminde Ümraniye'de önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Yıldırım, "Ama bir günümüz diğer günümüze müsavi olmaması lazım. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bizim üzerine koyarak bu işleri gitmemiz lazım. Ümraniye'ye de biraz dokunuş lazım. Ümraniye'ye biraz şehir kültürü lazım. Yani o dokunuşlarla Ümraniye'de yaşam kültürünü biraz kaliteli hale getirmek lazım. Sadece bina yeterli değil. Yani bir hane, bir barınma yeterli değil. Onun yanında bir sürü donatılarımız lazım. Okullarımız lazım, camilerimiz lazım, yeşil alanlarımız, spor alanlarımız lazım, trafiğin düzenli olması lazım. Otoparklarımız lazım. Ama bu biter mi bitmez. Hayat devam ettiği sürece bu ihtiyaçlar bitmeyecek. Bizim görevimiz de bunu en ücra köşeye kadar bu hizmetleri getirmek" dedi.

"Binali Bey'e benden fazla oy verin"

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tabi bu arada Binali abi gibi bir değer var. Hakikaten Binali abinin İzmirliler kıymetini bilmedi. Yani hakikaten İzmir değerini bilmedi, seçmedi. Belki de İzmir'de seçilseydi Binali abi, şu anda İzmir'i başka bir İzmir olarak görebilirdik. Biz ondan dolayı memnunuz. Benden çok fazla oy verin ki Büyükşehir'de hizmetlerimizi Ümraniye'ye daha iyi alalım. Benden daha çok oy vermeniz lazım. Yani yüzde 55-60'lara çıkmak lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin yolu olacak"

Ümraniyelilere sandığa gitme ve Cumhur İttifakı'na destek verme çağrısında bulunan başkan adayı Yıldırım, "Mutlaka sandığa gidelim. Bu bir beka meselesi. Hakikaten Türkiye'nin bekası bu belediyecilik falan değil, belediyecilik zaten yapılıyor, biliyoruz. Bu işler yapılır ve yaparız da Allah'ın izni ile. Ama Türkiye'nin birlik beraberliği, bir de Cumhur İttifakı gibi önemli bir ittifak oldu. Anayasamız değişti. Bundan sonra rabianın dört tane olan maddesi var ya. Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak.. Bunları isteyen bizim yanımıza gelsin. Vatandaş da öyle seçecek. Zaten bundan sonra ben inanıyorum ki, Türkiye sola geçit vermeyecek. İyi idarecilerle yüzde elli artı birle zaten seçecek. Bundan sonra Cumhur İttifakı hakikaten Türkiye'nin bir yolu olacak, bir doğru yolu olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA