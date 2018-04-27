Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nın ardından Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Yıldırım, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Erol Kaya ile diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan Yıldırım daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.