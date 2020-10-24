Yıldırım bütçe kanunu değerlendirdi
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Yıldırım bütçe kanunu değerlendirdi

24.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:54
Yıldırım bütçe kanunu değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, defalarca gündeme getirdikleri yapılandırmanın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını, bu gelişmenin ekonomiye olumlu etkisi olacağını belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, defalarca gündeme getirdikleri yapılandırmanın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını, bu gelişmenin ekonomiye olumlu etkisi olacağını belirtti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Yıldırım değerlendirmesinde kanunun hazırlanmasında ve kabulünde emeği geçenlere iş dünyasının sesini duydukları için teşekkür etti. Yıldırım yaptığı açıklamayla "İşletmelerin vergi SGK ve benzeri borçları için yapılandırma ihtiyacı olduğunu defalarca gerek yazılı, gerek sözlü gerekse basın aracılığı ile dile getirdik, konuyu gündeme taşıdık. Salgın süreci iş dünyamızı gerçekten çok yıprattı. Ayakta durmak, üretime, istihdama devam edebilmek için hep cepten yediler, büyük mücadele sergilediler. Pandemi ile birlikte hükümet işletmelerin vergi, SGK vb. ödemeleri için yükümlülüklerin ertelenmesi yönünde önlem almış ve alınan bu yerinde kararlar işletmelerin biraz olsun nefes almasını sağlamıştı. Fakat bu rahatlamanın kalıcı olması ve ekonomin çarklarının dönmesi için, kamu borçlarının pandemi dönemi etkileri azalana kadar yapılandırılması gerektiğini yetkililere ilettik" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

İstihdam kaybının azalacağını ve emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Geçtiğimiz hafta kanun teklifinin hazırlanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan konuya ilişkin müjdeli haberi bekliyorduk. Teklifin kabul edilmiş olması, bir kez daha üyelerimizin sesini yetkililere iletebilmiş olmamız memnuniyet verici. İnanıyorum ki bu yapılandırma, işletmeler için mali rahatlama ile birlikte işlerin devamına, istihdam kaybının azalmasına ve ekonominin canlanması büyük bir katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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