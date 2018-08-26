Yıldırım: "Bizim Birliğimizi Bozmaya Çalışanlar Şunu Bilsin Ki Özümüz O Kadar Sağlamdır Ki Asla...

Yıldırım: "Bizim Birliğimizi Bozmaya Çalışanlar Şunu Bilsin Ki Özümüz O Kadar Sağlamdır Ki Asla...

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkışı Yıldırım'ın konuşması MUŞ - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programda konuştu.

Yıldırım:

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkışı
Yıldırım'ın konuşması MUŞ - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programda konuştu. (1)

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