Yıldırım, Beykoz'da Vatandaşlarla Buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Beykoz'da Paşabahçe Camisi'nde kıldı.

Cuma namazını kılmak için Beykoz'a gelen Yıldırım, namaz öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yıldırım cuma namazının ardından, Yılmaz Çakmak adında bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Çakmak'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Yıldırım, cami çıkışında vatandaşları da selamladı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve selfie çektiren Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cami çıkışından sonra ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, esnafla sohbet etti ve Karadeniz pidesi yedi. Kıraathaneye de giren Yıldırım, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrasında basına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün bütün İstanbulluların cumasını tebrik ediyorum, cumaları mübarek olsun. Bugün Paşabahçe'de hem bir cenaze vardı, buranın eşrafından sevilen bir vatandaş Yılmaz Bey'in cenazesine katıldık. Bu vesileyle Paşabahçelilerle bir araya geldik. Bu bir ayarlanan program değil, kendiliğinden oluşan bir durum. Çok şükür insanlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların öneri ve düşüncelerini alıyoruz. Bizim görevimiz dinlemek. Daha çok dinlemek ve daha az konuşmak."

Zeytinburnu'nda 20 yıl boyunca büyük başarılara imza atan Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, bu sefer de Beykozlu hemşehrilere hizmet etmek için aday olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bütün Beykozlu hemşehri ve kardeşlerimizden, Murat Aydın kardeşimize destek istiyorum. Her zaman 20 yıllık tecrübeyle Beykoz'da çok güzel işleri yapacağına inanıyorum. Beykozlu değerli hemşehrilerimi Murat Aydın'a destek olurlarsa ve beni de unutmazlarsa memnun olurum." diye konuştu.

Beykoz'da AK Nokta'yı ziyaret eden Binali Yıldırım, burada da yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlara lokum ikram eden Yıldırım, kadınların tarih boyunca ve günümüzde, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz'da her zaman kahraman olduklarını ifade ederek, "AK kadınları selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Sizleri de ziyaret etme fırsatı buldum. AK kadınlar önümüzde sayılı günler var. Beykoz'da rekora var mısınız? Beykoz, Murat Aydın'ı belediye başkanı yapacak mıyız? Yanında beni de unutmazsınız değil mi? Sizde bu heyecanı görüyorum. Beykoz'da bu rekoru şimdiden görüyorum." dedi.

Kaynak: AA