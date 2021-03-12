Yıldırım Beyazıt nefes alacak
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Yıldırım Beyazıt nefes alacak

12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36
Yıldırım Beyazıt nefes alacak

Yıldırım Beyazıt ve Germir Mahallelerine yeni bir çehre katacak çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi, Dr. Sami İpek Caddesi'nde bulunan enkazcı esnafını Yeşilyurt Mahallesindeki yeni esnaf sitesine taşımaya başladı.

Yıldırım Beyazıt ve Germir Mahallelerine yeni bir çehre katacak çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi, Dr. Sami İpek Caddesi'nde bulunan enkazcı esnafını Yeşilyurt Mahallesindeki yeni esnaf sitesine taşımaya başladı.

Yeni esnaf sitesi hayırlı olsun!

Melikgazi'yi her gün güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Bölgesi'nde Sivas Caddesi sağ tarafında sol tarafında yer alan enkazcılar diye bilinen esnaf arkadaşlarımızın bulunduğu alanı komple kaldırıyoruz. Yeşilyurt'ta kendilerine yaptığımız esnaf sitlerini bütün altyapısını, yolunu, camisini, WC'sini yapıp hazırladık. Şuanda burayı boşalttılar. Bizde taşınmalarına destek veriyoruz. Yaklaşık 40 esnafımızı buradan yeni yerine taşıyoruz. Burası 70 bin metrekare alan. Enkazcılar esnafının buradan kalkmasıyla görsel kirlilikte ortadan kalkmış olacak. Burası temiz, nezih bir ortama hem taşınmış oluyor hem de yıkımcılarımız için çok daha iyi olacak. Böylece bu bölgemizde güzelleşmiş olacak. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin farklı bölgelerinde çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin." dedi. - KAYSERİ

Yıldırım Beyazıt nefes alacak
Yıldırım Beyazıt nefes alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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