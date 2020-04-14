Yıldırım Beyazıt mahallesinde kötü görüntü oluşturan alanlar temizleniyor
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Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Yıldırım Beyazıt mahallesinde kötü görüntü oluşturan alanlar temizleniyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan hafriyat alanları ve çevre kirliliği olan yerlerde temizlik çalışmasına başladı.

14.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:05
Yıldırım Beyazıt mahallesinde kötü görüntü oluşturan alanlar temizleniyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan hafriyat alanları ve çevre kirliliği olan yerlerde temizlik çalışmasına başladı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde başlayan çevre temizliği çalışmasını yerinde inceleyerek bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi ilçemizde mahalle mahalle temizlik çalışması yapıyoruz. Özellikle hafriyatların olduğu, çöplerin kötü gözüktüğü yerleri bu süreçte vatandaşlarımız evdeyken temizliyoruz. Mülkiyet sorunu olan yerleri çözdükten sonra temizlik çalışmalarını hızla yapıyoruz. Bugün Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 10 farklı bölgede onlarca arazöz, kepçe ve iş makinelerimiz ile mahalle temizliği yapıyoruz. Yarım kalmış inşaatların etrafındaki kötü görüntüler böylece temizlenmiş oluyor. Bu yerlerdeki pislik ve kötü görüntüye sebep olan durumlar ortadan kalkarak ilçemiz daha temiz ve güzel bir hale gelecek. Ağaçlandırma, kaldırım ve yol eksiği olan yerlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen sizler evde kalın, belediyeler olarak biz sizler için çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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