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Yıldırım Belediyespor'da alt yapı antrenmanları başladı

Yıldırım Belediyespor, sağlıklı nesillerin sporla yetişmesi için amatör branşlardaki alt yapı antrenmanlarına başladı.

Yıldırım Belediyespor'da alt yapı antrenmanları başladı
28.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:31

Yıldırım Belediyespor, sağlıklı nesillerin sporla yetişmesi için amatör branşlardaki alt yapı antrenmanlarına başladı.

Sağlıklı nesilleri sporla inşa eden Yıldırım Belediyespor, yüzme, tekvando, masa tenisi, cimnastik, halter ve karate branşlarında alt yapı antrenmanlarına başladı. Türkiye'nin en büyük spor kompleksleri arasında yer alan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde eğitimlerini sürdüren Yıldırım Belediyespor yüzme, tekvando ve masa tenisi alt yapı sporcuları, eğitmenleri ile müsabakalara hazırlanıyor. Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarındaki en başarılı dallarından olan yüzmenin yanında tekvando sporcuları da çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında yeni açılan branşlardan olan masa tenisinde de yeteneklerini keşfeden minikler sporun temel noktalarını öğreniyor. Çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırarak sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Belediyespor bünyesindeki branşlarda geleceğin madalya adaylarını yetiştiriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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