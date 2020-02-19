Yıldırım Belediyespor başarıya doymuyor
Spor Şehri Yıldırım'ın adına katıldığı her turnuvada başarı ile temsil eden Yıldırım Belediyespor Dağcılık Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.
Amatör branşlarda başarılarını kanıtlayan Yıldırım Belediyespor'da Dağcılık Takımı, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen 4. Bölge Spor Tırmanış Yarışmasında Yıldırım'a 5 madalya kazandırdı.
Yıldırım Belediyespor'da Ali Eren Şen'in yer aldığı Küçük A Erkekler takımı, Begüm Zeynep Çatak'ın yer aldığı Küçük A Kızlar takımı, Umut Demir Güler ve Eray Yılmaz'ın yer aldığı Küçük C Erkekler takımı ile Hüseyin Yalın Şen'in yer aldığı Küçük D Erkekler takımı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak tırmanışa damgasını vurdu.