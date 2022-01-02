Yıldırım Belediyesinden gençlere ön muhasebe kursu

Yıldırım Belediyesi düzenlediği ön muhasebe kursuyla gençleri meslek sahibi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde haftada 5 gün ön muhasebe kursu veriliyor.

Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler tarafından "ön muhasebe" ve "zirve muhasebe" programı eğitimi alıyor. Günlük 8 saat süren kurslar ilgi görürken kursiyerler eğitim sonunda muhasebe ve mali işler departmanında görev alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mesleki eğitim ve istihdam kurslarının önemine dikkati çekti.

Genç nüfusun istihdam edilmesi ve istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi için Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde mesleki ve teknik eğitim çalışmalarının verildiğini aktaran Yılmaz, "Bu eğitimlerden biri olan ön muhasebe kursu kendini geliştirmek isteyen gençlerimize iş kapısını aralıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde verilen kursumuzda gençlerimiz iş hayatına hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak kalıcı istihdamı sağlamak önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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