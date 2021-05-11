Yıldırım Belediyesi yüzleri güldürüyor

Bursa- Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kırcılar Aile Konağı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek, kalacak yeri olmayanlara ise konaklama imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı, çalışmalarına Ramazan ayında da devam etti. Ramazan ayı boyunca, günlük olarak 360 adrese bin kişilik yemek ulaştıran ekipler, toplamda 13 bin 666 haneye 43 bin 614 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

'DERTLERE DERMAN OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kırcılar Aile Konağı'nı ziyaret ederek sıcak yemek dağıtımı ve sosyal belediyecilik çalışmalarını inceledi.Yıldırım Belediyesi olarak, insan merkezli bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Kentlerin asli unsuru insandır. İnsanın mutluluğunu, memnuniyetini sağlamadıktan sonra; istediğiniz kadar yeni binalar, yollar, parklar yapın… Sosyal belediyecilik çalışmalarımız ile hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye, ihtiyaçlarını gidermeye,dertlerine derman olmaya çabalıyoruz. Kırcılar Aile Konağı da, bizim sosyal belediyecilik çalışmalarımızın merkezinde olan bir yer. Burada, barınma sorunu olan ailelere 1+1 dairelerde konaklama imkânı sağlanıyor. Misafir ailelerin yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor, sağlık sorunlarının çözümü noktasında destek veriliyor. Ailelere ilk etapta 3 aylık misafirlik süresi tanınıyor ancak ihtiyaç duyulması halinde bu süre uzatılıyor. Yıldırım Belediyesi ve Somuncubaba Yıldırım Bayezid Aşevi de faaliyetlerini burada sürdürmekte. Günlük olarak 80 ailemiz de buradaki aşevinden istifade ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yıl boyunca devam eden bu hizmetler Ramazan ayında da artırılarak sürdürüldü. İnşallah bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler