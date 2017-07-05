Yıldırım Belediyesi Yaz Okulları Başladı

Yıldırımlı çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte birinci dönem kayıtlarını tamamlayarak 92 öğrenciye basketbol branşında eğitim vermeye başladı. Haftanın 3 günü 4'erli gruplar halinde temel eğitim alan Yıldırımlı öğrenciler basketbol temel becerilerini oyun ve yarışma formatında öğreniyor. Daha sonra da öğrendikleri bilgileri yaptıkları maçlar ile pekiştiriyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaz tatili ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sevdikleri basketbol sporu hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, burada güzel vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar ediniyor. Öte yandan futbol, cimnastik, basketbol, karate, yüzme, fitness, masa tenisi, taekwondo, voleybol, satranç, tenis, atletizm, boks, dağcılık, güreş ve halter olmak üzere 16 branşta düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları 11 - 30 Temmuz, 1 - 20 Ağustos ve 22 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde devam edecek.

SPORCU GENÇLERE SINIRSIZ DESTEK

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 'Spor şehri Yıldırım' sloganıyla adeta bir spor seferberliği başlattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Spora ve sporcuya her türlü desteği sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını da alıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Yıldırımlı sporcular katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda 400'ün üzerinde madalya kazandılar. Çocuklardan gençlere ve kadınlara toplumun tüm kesimlerini spora teşvik ediyoruz. Yıldırım, 250 bini aşkın genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip. Şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimize güvenimiz tam. Onların her zaman yanında olarak desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.