Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek oluyor

Proje kapsamında, Yıldırım Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Beyazıt Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplamda 137 öğrenciye takviye kurs ve yardımcı kitap desteği veriliyor.

GENÇLERİN YANINDAYIZ

Yıldırım'daki meslek liselerinin akademik başarı oranının arttırılması adına gelen talep üzerine 137 öğrenciye yardımcı kitap desteğinde bulunduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Kaymakamlığımız ortaklığında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde akademik başarıyı arttırma projesine destek verdik. Proje kapsamında, pandemi nedeniyle 9 ile 10'uncu sınıf eğitimlerinde aksaklık yaşayan ve şu anda 11'inci sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin üniversite sınavlarındaki başarılarını arttırmak için eğitim desteği verilmekte. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak meslek liselerimizdeki gençlerimiz geleceğe daha iyi hazırlansın diye öğrencilerimizin kurs kitaplarını karşıladık. Bu önemsediğimiz bir proje. Gençlerimize katkısı olacağına inancım tam. Bunun yanında gençlerimize desteklerimizi her daim sürdürüyoruz. Motivasyon seminerleri, ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, deneme sınavları bu desteklerden bazıları. İnsan hem taş hem heykeltraştır. Kendine vurduğu darbelerle içindeki şaheseri ortaya çıkarır. Bizler inanıyoruz ki gençlerimiz emek verdikçe içlerindeki kişiyi ortaya çıkaracaktır. Ben bu konuda gençlerimize güveniyorum. Projeye emek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum ve değerli öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

NESLİN İNŞASINA KATKI SAĞLIYORUZ

Her hafta Yıldırım'daki bir okulda bayrak töreninde öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Her hafta okul buluşmalarımızda öğrencilerimizle ve eğitimcilerimizle bir araya gelerek bizlerden taleplerini dinliyoruz. Aynı zamanda okullarımızın ihtiyacını yerinde tespit ediyoruz. Ama bunun daha da önemlisi öğrencilerimiz için neler yapabiliriz sorusu üzerine birlikte kafa yoruyoruz. Yıldırım belediyesi olarak yapmış olduğumuz gençlik hizmetlerimizi de okullarımızda anlatıyoruz. Evlatlarımız iyi yerlere gelsin diye çalışmalarımızı onlardan da gelen talepler üzerine şekillendiriyoruz. Evet, belediyeler şehir inşa eder ancak biz inanıyoruz ki neslin inşası çok daha önemli. Çünkü şehrin ana unsuru binalardan değil insanlardan oluşmaktadır. Bunun için ülkemizi geleceğe taşıyacak gençlerimizi donanımlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz nitelikli şeyler üretsin diye bizler Yıldırım Belediyesi olarak her daim onların yanındayız" sözlerini kaydetti.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

2022 yılının ilk mesai saatinde öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, "Çok saygıdeğer başkanım Oktay Yılmaz'a eğitime olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim beşikten mezara kadar devam eden bir süreç. 8 meslek lisesindeki öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini alırken üniversiteye de donanımlı şekilde hazırlanmaları için yola çıktık. Bu noktada Oktay Başkanım bize her süreçte olduğu gibi destek verdi. İlerleyen süreçte de desteklerini sürdüreceğine inanıyorum. Biz gönülden konuşuyoruz ve bu sebeple ben gönülden Oktay Başkanımıza teşekkür ediyorum. 2022 yılının bütün öğrencilerimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muzaffer Yılmaz, "Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirirken aynı zamanda öğrencilerimizi meslek sahibi yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak. Pandemi sürecinde mağdur olan 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerimizi bu noktada takviye kurs ile destekliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz hazırlık kursumuzda 11'inci sınıfta olan yaklaşık 137 öğrencimizi üniversiteye hazırlıyoruz. Yıldırım Belediyemize öğrencilerimizin kaynak noktasında ihtiyacı olduğunu bildirdik. Onlarda sağ olsun ihtiyaçlarımızı fazlasıyla giderdiler. Ben şahsım ve öğrencilerim adına Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve okul müdürlerinin öğrencilere yardımcı kitaplarını takdim etmesiyle sona erdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet