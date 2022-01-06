Yıldırım Belediyesi, sigara bağımlılığına karşı harekete geçti

Yıldırım Belediyesi ve Yeşilay işbirliğinde 'Sigarayı bırakalım, birlikte sağlıkla çalışalım' adlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, Belediye çalışanlarına sigaranın zararlarını anlatan broşür dağıtan ekipler, Belediye'nin hizmet binalarına afişler asarak bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında düzenlenecek seminerler ile sigarayı bırakmanın yolları anlatılacak.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyada sigara bağımlılığından dolayı her yıl 8 milyona yakın insan ölüyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerin sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle 'Sigarayı bırakalım, birlikte sağlıkla çalışalım' adlı kampanyayı başlattık. Personelimize broşürler dağıtarak 'Sigaranın zararları nelerdir?', 'Bağımlılık nedir?', 'Pasif içicilik nedir? ve doğru bilinen yanlışlar üzerine bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik" diye konuştu.

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