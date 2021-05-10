Yıldırım Belediyesi ramazan ayında 40 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırdı

Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı ramazan ayı boyunca her gün 1450 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı ramazan ayı boyunca her gün 1450 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kapı kapı gezerek günde 1000 vatandaşa 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yıldırım Beyazıt Aşevi'nde ise günlük olarak 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Yıldırım Belediyesinin sıcak yemek hizmetinden ramazan ayı süresince 40 binden fazla vatandaş faydalandı.

Yıldırım Belediyesi, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi, ekmek ve hijyen kolisi desteği de sağladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ramazanda yaklaşık 7 bin ekmek, 7 bin 500 gıda kolisi ve 7 bin 500 hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm hizmetlerin merkezine insanı yerleştirdiklerini vurguladı.

Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalıştıklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazandan önce olduğu gibi ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bu süreçte önemli hizmetlere imza attılar. Tam kapanma dönemini de hizmet için fırsat olarak değerlendirdik. Bu süreçte ekiplerimizi yoları yeniledi, temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi, park ve bahçeler bakımdan geçirilip yaza hazır hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan