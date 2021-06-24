Yıldırım Belediyesi, otomatik sulama sistemiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor

Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yıldırım Belediyesi, otomatik sulama sistemiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.

Az su isteyen ve Bursa'nın iklimine uygun çiçek ve bitki dikimi gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede oluşturduğu yeni park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Yol kenarları, refüjler, park ve bahçeler ile mümkün olan her alana otomatik sulama hatlarını döşeyen Yıldırım Belediyesi, bir yandan su kullanımında diğer yandan da tankerlerin yakıtları ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Daha önce Yavuzselim Parkı, İsabey Mahallesi'nde yapılan 2 park, 75. Yıl Parkı, ve Yıldırım Belediyesi çevresindeki yeşil alanlarda damla sulama sistemini, Değirmenlikızık Mahallesi'nde yeni yapılan 1 parkta da otomatik sulama sistemini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uygulama ile hem enerji hem de su tasarrufu sağlarken, sistemi tüm yeşil alan ve parklarda faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

'KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIYORUZ'

Otomatik sulama sistemi ile büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin her kuruşunu önemsedik ve gereksiz harcamaların önüne geçtik. Şuan yapım çalışmaları devam eden otomatik sulama sistemi sayesinde zaman, personel, enerji ve en önemlisi de milli servetimiz olan yer altı kaynağı su israfının önüne geçmiş olacağız. Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil. Gelecekte önemli sorunlarla karşılaşmamak adına bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek zorundayız. Bizde bu kapsamda yeni yaptığımız parklarda ve yeşil alanlarımız da otomatik sulama sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistem sayesinde önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler