Yıldırım Belediyesi, örnek belediye olmaya devam ediyor

2021 yılında, 192 noktada detaylı yıkama çalışması yürüten ekipler, 2 bin 496 defa pazar yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçede görüntü kirliliğine müsaade etmeyen Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında 190 bin 800 ton evsel atık, 24 bin ton moloz ve kaba atık topladı.

ÖNCE SAĞLIK

Daha temiz bir Yıldırım için ekiplerin 7/24 sahada olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşımızın sağlığını düşünerek, kalabalık olan ortamlarda, çocuk oyun parklarında, camilerimizde, okullarımızda kısacası ilçenin her noktasında temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Zarar görmüş, yıpranmış çöp konteynerlerinin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 2 bin 280 çöp konteynerinin bakım çalışmasını yaptık" dedi.

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