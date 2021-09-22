Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' hızla devam ediyor - Haberler
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Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' hızla devam ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' hızla devam ediyor

Vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmesi için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' hızla devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine değer katıyor.

Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde; 2019'da 19 bin 551 metrekare, 2020'de 9 bin 846 metrekare yeni yol Yıldırım'a kazandırılırken, 2021 yılının 9 ayında ise 26 bin metrekarelik yeni yol açıldı. Yıldırım Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyacak yeni İmar yollarıyla ilgili çalışmalarının yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işlerini de yaparak kentin ihtiyacını giderirken estetiğini de koruyor. Bu kapsamda 2021 yılında 22 bin ton asfalt ve yol yenileme çalışması yapan ekipler, saha tespit çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda son dönemde Mimar Sinan, Değirmenönü, Hacivat, Zümrütevler, Vakıf, Yiğitler, Samanlı, Kazım Karabekir, Davutkadı, Yunus Emre, Arabayatağı, Şirinevler, Millet, Karapınar, Esenevler ve Zeyniler Mahallesi'nde yol yenileme ve asfalt dökümü işlemlerini gerçekleştirdi.

'YILDIRIM'I GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte taleplerinde çoğaldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla ve ilçede gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmalarıyla Yıldırım'ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Yıldırım Belediyesi olarak,şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yıldırım'ı geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız yeni imar yolları ile ilçemizin gelişimine büyük katkı sunuyoruz. Öte yandan hemşehrilerimizin yaşamını olumsuz yönde etkilememek için yol bakım ve asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber: Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' hızla devam ediyor - Haberler
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