Yıldırım Belediyesi'nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım Belediyesi'nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor

Yıldırım Belediyesi'nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, online deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı sonrasında Tercih Danışmanlığı Merkezi ile alanında uzman isimleri gençlerle buluşturuyor.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde saat 10.00- 18.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi'ne başvuran öğrenciler, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, lise tercihlerini yapabiliyor.

GENÇLERE TAM DESTEK

Yıldırım Belediyesi olarak gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için Bursa'nın en güzel kütüphanesini ve okuma salonlarını ilçemize kazandırdık. Online programlarla gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. LGS günü ilçemizdeki okulların önünde stant kurarak gençlerimize destek verdik. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Lise tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırım Belediyesi'nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:32:35. #1.16#

title