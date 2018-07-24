Yıldırım Belediyesi'nden Temizlik Harekatı

İlçede yürütülen temizlik çalışmalarıyla şehrin çehresini güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, Uludağ'ın kuzey yamaçlarında yer alan ve tabiatın benzersiz güzelliklerini bünyesinde barındıran Küreklidere Şelalesi'nde temizlik harekatı gerçekleştirdi. Şehir yaşantısından uzaklaşarak doğayla kucaklaşan vatandaşların gerilerinde bıraktıkları atıkların bu cennet bahçesini kirletmesine izin vermeyen Temizlik İşleri ve Yıldırım Arama Kurtarma'dan (YAK) oluşan 37 kişilik ekip, düzenlediği titiz çalışma ile bölgede yaşanması olası toprak ve su kirliliğinin önüne geçti. Dik kanyon vadisinde erişilmesi mümkün olmayan noktalara halatlar yardımı ile ulaşan ekipler, her hafta düzenlenen temizlik harekatında doğada yok olması uzun yıllar alan ve kirliliğe neden olan pet şişeden naylon poşete, piknik kalıntılarına kadar bölgeden çıkan yaklaşık 650 kilo atığı toplayarak tabiatın nefes almasını sağlıyor.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Gelecek nesillerin daha iyi bir doğada yaşaması için çevre temizliğine ve doğayı korumaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanlığın ve tabiatın geleceği için çevre temizliği hayati bir önem taşıyor. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Havamız, toprağımız, suyumuz, bitkilerimiz ve tüm doğal güzelliklerimiz bizim için birer nimettir. Özellikle Yıldırım ve Bursa'nın barındırdığı güzelliklerin yanında şehrin sırtını yasladığı Uludağ'ın benzersiz doğası, korunması gereken önemli bir zenginliğimiz. Şehrin gürültüsünden ve yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımız tabiatla buluştukları ortamları kirletmemeye özen göstermeli ve doğaya sahip çıkmalıdır. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak bizim asli belediyecilik görevimizden ziyade, insani sorumluluğumuzdur" diye konuştu.