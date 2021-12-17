Yıldırım Belediyesi'nden tekstile 'nitelikli' destek

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde nitelikli iş gücünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği ücretsiz teknik eğitim kurslarına Yıldırımlı gençlerin ilgisi yoğun.

Yıldırım Belediyesi'nin, sanayi şehri Bursa'da ilçe sakinlerinin meslek sahibi olması ve sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için düzenlediği kurslar aralıksız devam ediyor. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ile Türk Kızılay ve Toplum Merkezi iş birliğinde, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde 'Bilgisayar Destekli Bebe Çocuk Kalıp Tasarım Kursu' veriliyor. 280 saatlik eğitim boyunca kursiyerler moda sektörünün hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilme, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisi, tasarım sürecini organize etme, yetenek ve geliştiricilik gibi kazanımlar elde ederek, tekstil sektöründe Bebe ve Çocuk Modelisti olarak istihdam iş imkanı bulabilecek.

İş arayan ve işverene destek

Ücretsiz teknik eğitim kursları ile yüzlerce gencin hayatına dokunduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi istihdam açığı olan meslek gruplarına yönlendirerek becerilerini geliştiriyor ve iş hayatına kazandırılmaları için öncülük ediyoruz. Nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz. Bir taraftan hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlarken, diğer taraftan da farklı sektörlerin nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Böylece hem iş arayanlara hem de eleman arayanlara yardımcı oluyoruz. Gençlerimizi istihdama kazandıracağımız projeler üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin her daim yanındayız" dedi. - BURSA