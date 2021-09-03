YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM
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YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor şehri' kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiriyor.

BURSA'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor şehri' kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiriyor. İlçeye yeni spor tesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de renovasyon çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de baştan aşağı yenileyerek, ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüyor.

Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen 'Mimar Sinan Spor Kompleksi Renovasyonu ve Kadın Çocuk Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve çok sayıda davetli katıldı.

'YAZA HAZIR OLACAK'

Yıldırımlılara verdiği bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşehrilerimize vermiştik. Hamdolsun bugün sözünü verdiğimiz bir hizmetimizin daha temelini birlikte atıyoruz. 9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizi yeniliyor ve alana bin 350 metrekarelik, 2 katlı bir kadın çocuk spor merkezi kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için spor merkezi, çocuklar için jimnastik, tekvando, karete salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Şuan planlanan, proje aşamasında olan ve çalışmaların sürdüğü hizmetlerimiz tamamlandığında Yıldırım'daki değişimi daha net göreceksiniz. İnşallah sizlerden aldığımız güç ve destekle yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi'mizi inşallah önümüzdeki yaz vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız' dedi.

'YILDIRIM'DA SPORU TABANA YAYACAĞIZ'

Göreve geldiği günden bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizde şu anda renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

MİMAR SİNAN SPOR TESİSİ YILDIRIM'A DEĞER KATACAK

Vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak adımlar attığı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, 'Yıldırım, Bursa'nın ruhunu ve kültürel köklerini yaşatan bir ilçemiz. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın çehresini değiştiren önemli işlere imza atıyor. Mimar Sinan Spor Tesisi de bunlardan biri. Burası dar kapsamlı bir spor merkeziydi. Şimdi ise yapılan yatırımlarla büyük bir sosyal yaşam merkezine dönüşüyor. Ben Başkanımız Oktay Yılmaz'a bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu. Öte yandan sporun bugün bütün dünyada din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığı bir araya getirdiğini aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız ise, 'Sporu yaygınlaştırmak ve 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak için tesislerimizi arttırıyoruz. Spora ve sporculara destek olmak için Yıldırım Belediye'mizin yapacağı tesis özelde Yıldırım genelde Bursa'mıza değer katacak' ifadelerini kullandı.

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, 'Gençlerimize, geleceğimize yönelik önemli bir yatırım yaptığı için Yıldırım Belediyemize ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' dedi. Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Muhsin Sak, 'İlçemizde gerçekleştirdiği böylesi güzel işler için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' sözlerini kullandı.

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM
YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM
YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM
YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN SPORA DEV YATIRIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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