Yıldırım Belediyesi'nden online sosyal sorumluluk
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Yıldırım Belediyesi'nden online sosyal sorumluluk

Gerçekleştirdiği sosyal projeler ve işbirliği çalışmaları ile topluma destek olan çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere online eğitim verdi.

Yıldırım Belediyesi'nden online sosyal sorumluluk
24.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:08

Sosyal projelerle toplumun her kesimine destek olan Yıldırım Belediyesi, Bambu Eğitim Gönüllüleri Platformu ile yaptığı iş birliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Festivali'nde, Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi ve Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi tarafından online eğitim gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük esasıyla kurduğu sosyal bir oluşum olan Bambu Eğitim Gönüllüleri Platformu ile ortak çalışmaya imza atan Yıldırım Belediyesi, Yaz Festivali kapsamında Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi ve Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi olarak 2 ayrı eğitim ile atölye çalışmasına imza attı.

'ENGEL OLMA, DESTEK OL'

YILSİM tarafından Yaz Festivali kapsamında engelli bireylere yönelik eğitim programı hazırlandı. 'Engel Olma Destek Ol' başlıklı eğitim kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) tarafından hazırlanan eğitim programında, 'Engelli Bireylerin Yasal Hakları', 'Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM', 'Engelli Bireylerin Günlük Hayatta Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri','Engelli Bireyleri Hitaben Kullanılan Uygun/Uygun Olmayan Terim ve İfadeler' ile 'Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Öğrencilere Destek Olacak Bilgiler' konularında 2 eğitmen, 1 sosyolog ve 1 psikolog tarafından Türkiye'nin 13 ayrı ilinden başvuran katılımcılara online eğitim verildi.

'MÜLTECİ OLMAYI BEN SEÇMEDİM'

YILSUM tarafından ise Yaz Festivali kapsamında mültecilere yönelik eğitim programı düzenlendi. 'Mülteci Olmayı Ben Seçmedim' başlıklı eğitim kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi (YILSUM) tarafından hazırlanan eğitim programında, 'Sosyal Uyum Süreci (iletişim, dil, kültür) ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Öğretmenlere Tavsiyeler', 'Geçici Koruma Statüsü ve Yasal Haklar', 'Eğitim Hakkı ve Diploma Denkliği, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)' ve 'Savaş ve Göç Travması, Travma Atlatma Desteği' konularında 2 eğitmen, 1 sosyolog ve 1 psikolog tarafından Türkiye'nin 20 ayrı ilinden başvuran katılımcılara online eğitim gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

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