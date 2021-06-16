Yıldırım Belediyesi'nden minik dostlara yuva
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Yıldırım Belediyesi'nden minik dostlara yuva

Yıldırım Belediyesi'nden minik dostlara yuva
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılının başından bu yana ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara 51 kedi evi, 8 köpek beslenme noktası, 5 kedi beslenme noktası yerleştiren Yıldırım Belediyesi, 147 kuş evini de ilçeye kazandırarak Türk-İslam medeniyetinin kuş evi geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

'SOKAK HAYVANLARI YILDIRIM'DA SAHİPSİZ DEĞİL'

Yıldırım'da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Yıldırım'da yaşatmaya devam ediyoruz. Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla ilçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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