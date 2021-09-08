Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
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Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek

Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hafta içi her gün 'dokuma konfeksiyon makineci eğitimi' kursu veriliyor. Kursa katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de iş sahibi oluyor. Kurslara katılan 18-40 yaş aralığındaki kadınlar ev tekstili, giyim, salon takımları vb. ürünler üreterek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kursa 2 ay önce katılan 3 çocuk annesi Zöhre Çapa, kursta öğrenerek yaptığı el emeği ürünlerini sosyal medya hesabından satıyor. Zöhre Çapa, "Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara sunmuş olduğu bu kursla hayatım değişti. Kursta öğrendiğim bilgilerle kendimi geliştirerek, sosyal medya hesabından satış yapmaya karar verdim. Şimdilerde ise çocuk ve yetişkin kıyafetleri dikerek ev ekonomime katkı sağlıyorum" dedi.

Mesleki eğitim ve istihdam kurslarının önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikayelerine hepimiz şahidiz. Bizler bu zaman zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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