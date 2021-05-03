Yıldırım Belediyesi'nden hijyen seferberliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım Belediyesi'nden hijyen seferberliği

Yıldırım Belediyesi'nden hijyen seferberliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde hizmet seferberliği ilan etti.

Çalışmalarını çok yönlü sürdüren Yıldırım Belediyesi; ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı ve erzak desteği, hastalara evde enjeksiyon ve nakil hizmeti sağlarken, temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sağlık kurumları ve hastanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.20 personel ve 4 tankerin katıldığı çalışmalarda, sağlık kurumları köpüklü suyla yıkanırken; bank, koltuk, kapı kolları gibi temasın fazla olduğu yerler ise dezenfekte edildi.Öte yandan mahallelere yönelik temizlik hizmetleri de aksatmadan sürdürülüyor. Mahallelerdeki günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra, haftada bir kez ise seçilen bir mahallede geniş çaplı temizlik gerçekleştiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; dün 12 araç ve 52 personel ile Yiğitler ve Esenevler mahallelerinde detaylı temizlik gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sokak, cadde ve parklar ekipler tarafından temizlenirken, boş arsalardaki molozlar da iş makineleri ile kaldırıldı.

'ÖNCE TEMİZLİK VE HİJYEN'

Tam kapanma sürecinde hizmet seferberliği ilan ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Salgınla mücadelede alınacak tedbirlerin başında temizlik ve hijyen geliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 17 günlük tam kapanma sürecinin tamamında sahada olacak. Yıldırım'ın her mahallesinde detaylı temizlik çalışması yapılacak. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun kullandığı ortak alanlar da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, Yıldırım'daki sağlık kurumlarımızın büyük bir kısmında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamladı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya, kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldırım Belediyesi'nden hijyen seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:09:30. #1.15#

title