Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek

Bursa- İmardan kentsel dönüşüme, parklardan spor tesislerine, sosyal yaşam alanlarından kütüphanelere kadar ilçenin çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; gençlere ve öğrencilere verdiği destekle de fark oluşturuyor.

İlçenin bilim yuvası olan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Bursa Teknik Üniversitesi'yle (BTÜ) çeşitli alanlarda iş birliği yapan Yıldırım Belediyesi, özellikle üniversite çatısı altında yürütülen milli teknoloji çalışmalarına güçlü destek veriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; kendi ürettikleri insansız hava araçları, insansız su altı araçları, elektrikli ve otonom araçlarla, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ve TÜBİTAK yarışlarına katılacak olan öğrencilerle bir araya geldi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'le birlikte teknoloji atölyelerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, yakından incelediği çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Kendisi de makine mühendisi olan Başkan Oktay Yılmaz, teknik konularda öğrencilerle sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu.

'GENÇLER GELECEĞİMİZ…'

Başarılı çalışmalarından dolayı gençleri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Türkiye son yıllarda, milli teknoloji alanında büyük sıçrama yaptı. Bursa Teknik Üniversitemiz de ortaya koyduğu çalışmalarla ülkemizin milli teknoloji hamlesine çok önemli katkılar sağlıyor. Bugün Rektörümüzle birlikte teknoloji atölyelerini gezip, öğrencilerimizin çalışmalarını inceledik. Gençlerimizin tamamen kendi imkânlarıyla, yerli yazılım ve malzeme ile ürettikleri teknolojik araçları görünce gurur duyduk. Böyle gençlerimiz olduğu sürece ülkemizin geleceği emin ellerde demektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi olarak eğitime, gençlere ve milli teknoloji hamlesine verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Gençler bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe yapılmış yatırımdır. Üreten, çalışan, alın teri döken her gencimizin yanındayız. Bursa Teknik Üniversitemize ve üniversiteli gençlerimize de elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Gençlerimizin yaptığı insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar ülkemizin milli teknoloji hamlesinde çok önemli yer tutan TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılacaklar. Tabi bu yıl TEKNOFEST'in insansız hava araçları alanındaki yarışmalarının Bursa'da yapılacak olması da bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Elektrikli ve otonom araçlar alanında da üniversitemizden 3 takımımız hem TEKNOFEST hem de TÜBİTAK yarışmalarında boy gösterecek. Biz de gençlerimizin hayallerine ve emeklerine destek vermek için Haciwatt aracının üretimine elimizden gelen katkıyı sunduk. Bunun dışında üniversitemizden ve gençlerimizden gelen her talebi karşılamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILDIRIM ARTIK ÜNİVERSİTE KENTİ'

Bursa Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım artık bir üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitesi, iki kampüsü ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Yıldırım'ın çehresini değiştirecek en önemli değerlerimizden bir tanesi. Biz de Yıldırım'ın üniversite kenti kimliğini güçlendirecek çalışmalara öncelik veriyoruz" diye konuştu. Yıldırım Belediyesi'nin birçok konuda kendilerine destek verdiğini belirten Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Yıldırım Belediyemiz ve Başkanımız Oktay Yılmaz, bugüne kadar bizlerden hiç desteklerini esirgemedi. İki kurum arasındaki güçlü iş birliği ve uyum kentimize ve ülkemize artı değer katıyor. Ben desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler