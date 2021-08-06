Yıldırım Belediyesi, Muğla'ya 'can' oldu
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Yıldırım Belediyesi, Muğla'ya 'can' oldu

Yıldırım Belediyesi, Muğla'ya 'can' oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye, Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, söndürme ve tahliye işlemlerine katılmak için Muğla'nın Milas ilçesine giden Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi çalışmalarına devam ediyor.

15 personel, 5 su tankeri ve 2 kurtarma aracı ile yaklaşık 1 haftadır Milas'ta bulunan Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, afetin en yoğun şekilde yaşandığı Hayıtlı ve Fesleğen köyleri ile Yeniköy Termik Santrali bölgesinde yangınla etkin bir biçimde mücadelesini sürdürüyor.

Hayıtlı köyündeki yangının söndürülmesinde büyük yararlılık gösteren Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Fesleğen Köyü'ndeki iki mahallenin de tahliyesini gerçekleştirdi. Fesleğen Köyü ve Yeniköy Termik Santrali bölgesinde söndürme çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, alevlerin arasında kalan bir kız çocuğunu da sağ olarak kurtardı. Yıldırım Belediyesi ekibi tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAŞKAN YILMAZ'DAN BİRLİK VURGUSU

Yangınların söndürülmesi ve halkın afet bölgesinden tahliyesi noktasında gösterdikleri kararlılıktan dolayı Arama Kurtarma Ekibi'ni tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülkemiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Akdeniz ve Ege bölgemizin 208 farklı noktasında yangınlar çıktı. Bu yangınların 196'sı kontrol altına alındı. Böylesi büyük afetlerle mücadele noktasında en büyük silahımız birlik ve beraberliktir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak, bölgede devam eden yangınları söndürmek, halkın tahliyesini sağlamak ve mahsur kalan hayvanları kurtarmak için Arama Kurtarma Ekibimizi Muğla'nın Milas ilçesine gönderdik. Ekibimiz, Hayıtlı Köyü'ndeki yangının söndürülmesinde ve Fesleğen Köyü'ndeki vatandaşlarımızın tahliye çalışmalarında görev aldı. Ekiplerimiz yangının bölgede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne sıçramaması için şuanda yoğun çaba sarf ediyor. Arkadaşlarımız çalışmaları sırasında yangının ortasında kalan bir evladımızı da sağ salim kurtardı. Ben kendi canını ortaya koyarak başkalarının canını kurtaran, orman yangınlarını söndürmek için büyük özveri ile çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz büyük, milletimiz güçlüdür. El birliği ile bu zorluğun da üstesinden geleceğiz."

Kaynak: Bültenler

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