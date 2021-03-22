Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor
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Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor

22.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:02
Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden metrük yerlerin yıkımına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden metrük yerlerin yıkımına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında atıl durumda bırakıldığı için çökme riski bulunan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen 120 metrük yapıyı, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 43 binayı yıktı.

Yıldırım'da huzuru tahsis etmenin öncelikleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimizin çeşitli noktalarında kullanılmayan, yıkılmak üzere olduğu içinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği arz eden metrük binaların sahipleri ile iletişim halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit etmelerinin yanında madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için de halkı huzursuz ediyor. Hem çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak, hem de hemşerilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek maksadıyla metrük binaları yıkmaya devam edeceğiz. Yıldırım'da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metrük bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım Belediyesi metrûk bina bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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