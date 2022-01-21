Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendiriyor

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - 80 BİN 175 KİŞİYE SPOR HİZMETİ

7'den 70'e binlerce vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2021 yılı itibariyle 3 bin 310 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Son 2,5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 38 bin 240 çocuğumuza, cimnastik okullarında 10 bin 425 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 24 bin 142 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 120 çocuğumuza, özel gereksinimli 248 çocuğumuza toplamda ise 80 bin 175 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 10 tesis 16 farklı branşta 108 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor" dedi.

"YILDIRIM'DA SPORU TABANA YAYACAĞIZ"

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve 'Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan Mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. 'Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 'Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü 'Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. 'Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşehrilerimize vermiştik. 'Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi'mizi de inşallah 19 Mayıs'ta hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

2021 YILINDA 8 MÜSABAKA

Birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, "2019 yılından bu yana 38 sportif faaliyetin hayata geçirilmesine öncülük ettik. 2021 yılında 'Halter U15 ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası', 'Kulüpler Arası U12 Futbol Turnuvası', 'Babalar Günü Online Satranç Turnuvası', 'Taekwondo 30 Ağustos Zafer Kupası', 'Minikler Serbest Güreş Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası', 'Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası', '1.Esat Delihasan Kyokushin Karate Kupası', 'Yıldırım Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası', 'İller Arası Kyokushin Karate Şampiyonası' olmak üzere 8 müsabaka düzenledik. Yıldırım Belediyesi olarak birçok müsabakaya hem ev sahipliği yaparak hem müsabakalarda başarılar elde ederek Yıldırım'ın ismini duyuracağız" sözlerini kaydetti.

2,5 YILDA BİN 852 MADALYA 106 KUPA

Yıldırım'ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcuları 2,5 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 852 madalya ve 106 kupa kazandı. 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 3 bin 310 olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Evlatlarımız katıldıkları her müsabakada Yıldırım'ı ve Bursa'mızı en iyi şekilde temsil ediyor ve başarı ile dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri