Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri, güncel fiyatları kayıt altına alıyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilirken, fiyatlarda dalgalanma çıkan marketler hakkında ise 'Tüketici Kanunu' gereği yasal işlem başlatıldı.

'DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'

Yıldırımlıların sağlıklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçen zabıta ekiplerimiz; marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecini başlatıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 15:57:44. #1.13#

title