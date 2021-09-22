Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor

1 buçuk kilometreden oluşan kanalda, kosa ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla yürütülen dere temizliği çalışmalarında ortaya çıkan atıklar bertaraf edildi. Dere yatağını tazyikli su ile yıkayan ekipler, kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

DAHA TEMİZ YILDIRIM

Şehrin birçok noktasında temizlik işlemlerini sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları ve yabani otlar çoğaldı. Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak amacıyla dere temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldıracağız. Yıldırım Belediyesi olarak derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri