Yıldırım Belediyesi, Futsal ve voleybol turnuvasında buluşturuyor

Müsabakalarda oynayacak sporcuların Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ne üyelik kartının olması ve 1999 ile 2006 yılı tarihleri arasında doğmuş olması gerekiyor. Eleme sistemi ile gerçekleştirecek turnuvada birinciliği elde eden takıma kupa, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan takımlara ise madalya verilecek. Turnuvaya katılmak isteyen gençler, 10 Şubat Perşembe gününe kadar Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ne başvuruda bulunabilecek.

GENÇLERE BAŞKAN DESTEĞİ

Gençlerimizin en büyük destekçisi önce aileleri sonra biziz diyen Başkan Oktay Yılmaz, "Belediyeler genelde şehrin imarı ile ilgilenirler ama bizim şehir deyince aklımıza insanımızın kendisi ve gençlerimiz geliyor. Bu dönemde Yıldırım'a, 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'mizi kazandırdık. Buraya ayda yaklaşık 15 bin kişi giriyor ve birçoğu üniversiteye hazırlanıyor. Öğrencilerimizi bu yoğun sınav maratonundan bir nebze uzaklaştırmak için futsal ve voleybol turnuvası düzenliyoruz. Gençlerimiz 10 Şubat'a kadar Uyumayan Kütüphane'mize başvuru yapabilirler. Ben keyifli vakit geçirmek ve sınav stresinden biraz olsun uzaklaşmak isteyen gençlerimizi turnuvada yerlerini almaya davet ediyorum" dedi.

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