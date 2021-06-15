Yıldırım Belediyesi esnafın yanında

İlçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla işyeri açılmasını kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 323 yeni iş yerine ruhsat verdi.

Yıldırım'ın ekonomisini güçlendirmek adına esnafın yanında yer alan projeler üreten Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 323 yeni iş yerine ruhsat verdi. İlçede açılan her iş yerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hizmetlerimizle her mahallemizin cazibesini arttırarak, yeni iş yerlerinin açılmasını sağlıyoruz. İşletme sayılarının artmasıyla birlikte mahallelerimizin ekonomik değeri de yükseliyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz demektir" ifadelerini kullandı.

'YILDIRIM'IN EKONOMİSİ BÜYÜYOR'

Yıldırım'da ticaret hacminin arttığını ve ekonominin canlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bunun en büyük göstergesi, son 6 ayda 323 girişimcinin iş yeri açmak için belediyemize ruhsat başvurusunda bulunmasıdır. Bu işletmeler hem ekonomiye hem de ilçenin istihdamına katkı sağlayacak. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanıyor. Çok iyi biliyoruz ki esnafımız kalkındıkça kazanan Yıldırım olacak. Sık sık esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde hem esnafımızın talep ve önerilerini dinliyoruz hem de işletmelere yönelik hayata geçirebileceğimiz projeler üstünde istişare ediyoruz" dedi.

E-belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin internet üzerinden yapılabildiğini belirten Başkan Yılmaz, "E-Belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım'da iş yeri açmak isteyenler birkaç defa belediyeye gitmek zorunda kalıyordu. Artık vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt veriyoruz. Dijital ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarımızla, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler