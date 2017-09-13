Yıldırım Belediyesi 'ENGEL' Tanımıyor

Dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşları dört duvar arasından çıkararak kendileri ile barışmaları, sosyalleşmeleri ve özgüvenlerini yeniden kazanmaları amacıyla Sinandede Kadın ve Engelli Eğitim – Spor Merkezi'ni faaliyete geçiren Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda engelli vatandaşların önüne çıkarılan bir engeli daha ortadan kaldırdı. Sporun engelsiz insanlar kadar engelli vatandaşlar içinde bir ihtiyaç olduğunu benimseyen Yıldırım Belediyesi, Sinan Dede Kadın ve Engelli Eğitim – Spor Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde kişinin engel durumuna göre çalışma programı düzenleniyor. Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 2 günü hizmet veren merkezden ilçede yaşayan dezavantajlı vatandaşlar da ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

YILDIRIM'IN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Yıldırım Belediyesi olarak hedeflerinin ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmek olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgili odak nokta ailedir. Aile mutluysa toplum da mutlu olur, aile yapısı güçlüyse toplum da güçlenir. Toplumda özel projeler hazırlanması gereken dezavantajlı kitleler bulunuyor. Bu gruplar içinde en büyük dezavantaja sahip kesim ise engellilerimizdir. Yıldırım, Bursa'nın engelli oranı en yüksek ilçesi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre vatandaşlarımızın yüzde 13'ü engel sahibi. Ancak unutmamak gerekir ki geri kalan yüzde 87'lik kesim de engelli adayı. Asıl olan bu insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, fiziki problemlerini ve zihinlerimizde örmüş olduğumuz duvarları kaldırarak bir arada yaşamaktır" diye konuştu.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Yıldırım'da engellilere yönelik geliştirilen projelere de değinen Başkan Edebali, "Engelli kardeşlerimize yönelik projelerimiz arasında yer alan ve bünyesinde bin 500'e yakın kursiyer bulunduran Müzik Akademimizde yapmış olduğumuz faaliyetler, engellilerimiz ve aileleri için bir umut ışığıdır. Engelsiz Mutfak adı altında kardeşlerimize aşçılık kursu verdiğimiz bir birim oluşturduk. Engelli kursiyerlerimiz burada pasta, börek ve aşçılık konusunda oldukça başarılı çalışmaları ortaya koyarak hayata tutunuyorlar. Belediye Hizmet Binamız ve Barış Manço Kültür Merkezi'ne akülü sandalye şarj istasyonları oluşturduk" dedi. Belediye bünyesinde engellilere pozitif ayrımcılık uygulandığına da değinen Başkan Edebali, "Engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları problemler karşısında çözüm üretebilmek, onlara destek olmak için hizmet veren Engelsiz Masamız var. Belediyemize bürokratik işlemlerini gerçekleştirmek için gelen engellilerimize pozitif ayrımcılık uygulayarak sıra bekletmeden öncelik tanıyoruz" ifadelerini kullandı.