Yıldırım Belediyesi, devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkiledi

Sokak, hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İletişim Merkezi'ne vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Yıldırım Belediyesi, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 2 greyder, 2 adet kar küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 6 tuzlama robotu, 10 açık kasa kamyonet, 24 araç ve 230 personel ile teyakkuzda bekliyor.

RAHMET EZİYETE DÖNÜŞMEYECEK

Kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizin tümünde, yüksek kısımlarında ve Uludağ eteklerinde kalan bölgelerde yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız 7 gün 24 saat boyunca devam edecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler. Yıldırım'da hemşehrilerimizin rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz" diye konuştu.

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