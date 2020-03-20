Yıldırım Belediyesi davetli katılımına kapalı ve maskeli nikah töreni dönemine geçti Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleir kapsamında, nikah törenlerinin davetli katılımına kapatılması ve nikahların maske ile kıyılması uygulamasına başladı.

Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleir kapsamında, nikah törenlerinin davetli katılımına kapatılması ve nikahların maske ile kıyılması uygulamasına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tehdidi nedeniyle, evlenecek çiftlerin nikah törenlerini sadece iki şahitle ve davetli katılımı olmadan gerçekleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, çiftlerin ve yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak amacıyla nikahların maskeli olarak kıydırıldığı duyuruldu.

Yıldırım Belediyesi Yıldırım Nikah Salonu'nda maskeli olarak nikahları kıyılan Arife ve Salih Ekin çiftinin nikah töreni de bu kapsamda davetli katılımı olmadan, iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi.

Maskeli ve davetlisiz nikah uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren Ekin çifti, "Bu mutlu günümüzde sevdiklerimizin de mutluluğumuzu bizimle paylaşmasını isterdik ama koronavirüs bütün planlarımızı alt üst etti ancak hiçbir mutluluk sevdiklerimizin sağlığından önemli değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA