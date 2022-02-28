Yıldırım Belediyesi 'Daha Temiz Bir Yıldırım' için çalışmalarını sürdürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Ekipler, rutin evsel atık alma çalışmalarının yanı sıra, moloz alımı, cadde, sokak, Pazar yeri, alt geçit temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta Vatan Mahallesi'nde girilmedik sokak, adım atılmadık nokta, temizlenmedik bölge bırakmadı. Yıldırım Belediyesi olarak, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,"'Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz temizlik uygulamalarıyla ilçemizin çehresine yeni bir görünüm katıyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir" dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yıldırım Belediyesi olarak, 2021 yılında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "2021 yılında, 192 noktada detaylı yıkama çalışması yürüten ekiplerimiz, 2 bin 496 defa pazar yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Ayrıca 2021 yılında 190 bin 800 ton evsel atık, 24 bin ton moloz ve kaba atık ekiplerimiz tarafından toplandı.Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı 2022 yılında da tüm hızıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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