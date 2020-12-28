Yıldırım Belediyesi çocuk sağlığı konusunda aileleri bilgilendiriyor
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Yıldırım Belediyesi çocuk sağlığı konusunda aileleri bilgilendiriyor

28.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:44
Yıldırım Belediyesi çocuk sağlığı konusunda aileleri bilgilendiriyor

Sosyal belediyecilik alanında vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, "Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı" programı ile alanında uzman isimleri aileler ile buluşturuyor.

Sosyal belediyecilik alanında vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, "Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı" programı ile alanında uzman isimleri aileler ile buluşturuyor.

16 Aralıkta başlayan Çocuklarda Dil Gelişimi ve Konuşma Becerisi, Çocuklarda Zeka Gelişimi ve Aşamaları, Çocuklarda Sık Karşılaşılan Davranış Bozuklukları ve Çözümleri, Çocuklarda Ahlaki ve Dini Gelişim, Çocuklarda Karakter Gelişimi, Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocuklarda İnternet Kullanımı, Çocuklarda Uyku Düzeni ve Bağışıklık ile Çocuklarda Öfke Kontrolü konularındaki "Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı" başlıklı eğitimler 21 Marta kadar sürecek.

Çocukların sağlığını düşünen ve bu süreçte aileleri de doğru yönlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "En büyük servetimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerine destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak için ebeveynlerimizin daha donanımlı hale gelmesi adına gayret gösteriyoruz. Bu minvalde sağlıklı çocuklarla birlikte, sağlıklı bir gelecek için ailelerle hareket ediyoruz" dedi.

Pandemi sürecindeki dezavantajları avantaja çevirmek için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Ailelerin özellikle pandemi sürecinde çocukları ile daha fazla vakit geçirmelerinden kaynaklı, onlara bir yol haritası çizmek niyetiyle zengin içerikli eğitimleri hayata geçiriyoruz. Aileler bu program ile karşılaştıkları problemler karşısında ne yapmalı, kime danışmalı sorusunun cevabını da bulmuş oluyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi çocuk sağlığı konusunda aileleri bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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