Yıldırım Belediyesi 'Çocuk Korosu Eğitimi' için başvurular başladı - Haberler
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Yıldırım Belediyesi 'Çocuk Korosu Eğitimi' için başvurular başladı

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Yıldırım Belediyesi 'Çocuk Korosu Eğitimi' için başvurular başladı

Koroda yer almak isteyen, müziğe ilgi duyan 7-12 yaş aralığındaki çocuklar 1 Marta kadar başvuruda bulunabilecek

Çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı projelerle fark yaratan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, ' Çocuk Korosu Eğitimi'ni hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yeni koristlerini bekliyor.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde cumartesi günleri Engin Sezer'in eğitmenliğinde yapılacak eğitimler 2 saat sürecek olup, minik kursiyerler TRT Çocuk Korosu'ndan uyarlanan çocuk şarkılarını ve türkülerini söyleyecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler verilen eğitimin sonunda düzenlenen çocuk korosu ile hünerlerini sergileyecek.

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Çocuk, Güncel, Haberler

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