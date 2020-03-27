Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti
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Mehmet Melih Oktay, Yıldırım

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki 36 odaya sahip Yeşil Yıldırım Oteli'ni sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk" Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve...

27.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:07
Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki 36 odaya sahip Yeşil Yıldırım Oteli'ni sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk"

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline desteğini sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan, mesai bitiminde ailelerini riske atmamak adına hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına Yeşil Yıldırım Oteli'ni tahsis etti. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan 'Yeşil Yıldırım Otel'i salgın nedeniyle evlerinde kronik rahatsızlığı bulunan veya 65 yaş üstü yakınlarına virüs taşımak istemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için hazır hale getiriliyor. Otelde işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti verilmeye başlanacak.

Sağlık çalışanlarına tahsis etti

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Yeşil Yıldırım Oteli'nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüsüne karşı aldıkları tedbirleri gün geçtikçe arttırarak sürdürdüklerini belirterek, "Hemşehrilerimizi korumak adına yaptığımız sosyal desteklerin yanında sağlık çalışanlarımızı da unutmuyoruz. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hemen yanı başında bulunan Yeşil Yıldırım Oteli'ni daha önce Kız Öğrenci Yurdu yapacağımızı ifade etmiştik. Bu süreçte yaklaşık 36 odaya sahip bu otelimizi sağlık çalışanlarımız için ayırıyoruz" dedi.

"Sağlık neferlerinin yanındayız"

Sağlık çalışanlarına bu zor günlerde destek olmayı sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımızın evlerine gitmekten imtina edeceği günler olacak. Bu minvalde bizde sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına Yeşil Yıldırım Otelimizde hem sağlık çalışanlarımıza barınma, günlük ve diğer ihtiyaçlarını karşılama açısından hem de kahvaltı ve yemek noktasında hizmet vereceğiz. Bizler sağlık çalışanlarımız için ne kadar hizmet etsek azdır, çünkü bunların çok daha fazlasını hak ediyorlar. Ben sağlık personelimizi bu zor günlerde canı gönülden, yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"Risk küresel, tedbirlerimiz ulusal"

Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili yurt çapında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Sağlık Bakanlığının önderliğinde ülke olarak büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, "Dünyanın tamamını etkisi altına alan ve pandemi ortaya koyan bir salgınla karşı karşıyayız. Risk küresel, tedbirlerimiz, önlemlerimiz ulusal. Sağlık çalışanlarımız ve yetkililerimizle birlikte gece gündüz önemli bir mücadele vermekteyiz. Salgının dünyada başladığı ilk günden itibaren Türkiye olarak aldığımız son derece önemli önlemler var. Bu çerçevede aldığımız önlemleri hat safhaya getirdik. Hem ulusal çapta hem de Bursa nezdinde Sağlık Müdürlüğümüz bunların koordinasyonunu gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Hem sağlık çalışanlarına hem de hekimlere bu dönemde çok ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyen Esgin, "Yaşamlarını ve çalışmalarını daha güvenli bir şekilde temin edebilmek için, hastanelerde bir cephe gibi gururla gün boyu görev yapan sağlık çalışanlarımızın evlerindeki yaşlılara ve çocuklara muhtemel bir bulaşın söz konusu olmamasını istiyoruz. Bu çerçevede Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'dan sağlık çalışanlarımızın evlerinde gitmeden onları dinlendirebileceğimiz, konaklatabileceğimiz bir mekan oluşturulabilmesi noktasında ricada bulundum. Yıldırım Belediyesi de hassasiyet göstererek, fiziki şartları oldukça iyi düzeyde olan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanında bulunan Yeşil Yıldırım Oteli'ni sağlık çalışanlarımıza tahsis etme kararı aldı. Sayın Başkanımıza, ilçe genelinde aldığı diğer önlemlerle birlikte bu onurlu davranıştan dolayı sağlık çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyorum. 36 odalık modern tesiste sağlık çalışanlarımızın her türlü barınma ve konaklama ihtiyacı karşılanacak. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kaynak: İHA

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Yıldırım Belediyesi bünyesindeki oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti

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