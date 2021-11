Yıldırım Belediyesi bir telefon kadar yakın

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşların hizmete erişmesini kolaylaştırıyor.

Yıldırım İletişim Merkezi (YİM) ile vatandaşların taleplerini anında cevaplayan Yıldırım Belediyesi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının adres ve kişi bilgisi alınarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda yönlendirildiği Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nde, yapılan talepler ile ilgili kısa sürede vatandaşlara geri dönüş sağlanarak bilgi aktarımı yapılıyor. Belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer resmi kurumlar hakkında da istek ve şikayeti olan vatandaşlar çözüm noktalarına yönlendiriliyor. 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi iletişim hattından, 2020 yılında 259 bin 71 talep alınırken, 2021 yılında da 267 bin 898 talep cevaplandı.

Yıldırım'ı Yıldırımlılarla birlikte yönetmenin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin hizmet yol haritasını belirlediğini ifade ederek, "Dolayısıyla bizim için her Yıldırımlının fikri ve düşüncesi çok önemli. Gücümüzü aldığımız hemşerilerimizin fikirleri bizim hizmet önceliklerimizi belirliyor. Bunun için Yıldırımlıların görüş ve önerilerini kesintisiz bir şekilde almak için Yıldırım İletişim Merkezi'mizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Yine vatandaşlarımız, 0530 916 1602 numaralı whatsapp hattımızdan fotoğraf veya video olarak da taleplerini iletebiliyorlar. İlgili birime ulaştırılan talepler en kısa sürede yerine getirilerek, aynı iletişim kanalları üzerinden hemşehrilerimiz bilgilendiriliyor. İlçe sakinlerimiz, cenaze işlemlerinden vergi borçlarına, sokak hayvanlarından kültürel etkinliklere kadar merak ettikleri her türlü konu hakkında rahatlıkla iletişim hattımızı arıyorlar. Ekiplerimiz de gelen her türlü çağrıya cevap vermeye çalışıyorlar. Hizmetlere kolay ulaşan bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA