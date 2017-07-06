Yıldırım Belediyesi 24 Saat Hizmet Veriyor

Çözüm odaklı belediyecilik hizmetleriyle vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Yıldırım Belediyesi, Çağrı Merkezi ile vatandaşların talep ve önerilerine anında yanıt veriyor.



Yıldırım'da çözümün adresi olan 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, 365 günün 24 saati ilçe sakinlerine kesintisiz hizmet sağlıyor. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşların istek, öneri ve sorunları, adres ve kişi bilgileri alınarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda yönlendirilerek, en kısa sürede vatandaşlara geri bildirim yapılıyor. Belediye hizmetleri hakkında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra diğer resmi kurumlardan istek ve şikayeti olan vatandaşların talepleri de ilgili kuruma aktarılıyor. 2017 yılının ilk 6 ayında vatandaşlardan gelen 92 bin 961 çağrıyı cevaplayan Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, konuşmaları kayıt altına alarak gerekli işlemleri kısa sürede tamamlayıp vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ayrıca bu süre içerisinde yazılı olarak alınan 4 bin 724 talep, öneri ve istek de ilgili müdürlüklere bildirildikten sonra işlemler hakkında vatandaşlara geri dönüş yapılarak konu ile ilgili bilgilendirme sağlanıyor.



Yıldırımlılara profesyonel ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli alt yapıyı sağlayarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Zamanın son derece önemli olduğu günümüz koşullarında insanlarımızın kısa sürede talep ve önerilerini iletmesi amacıyla oluşturulan Yıldırım Çağrı Merkezi'mizde yılın 365 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin rutin hizmetlerinin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal tüm faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabileceği gibi, kendi öneri ve taleplerini diledikleri an çağrı merkezimize iletebilirler. Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına kısa süre içerisinde götürebilmek" dedi. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, temizlik, asfalt bakım ve onarımı, gürültü kirliliği, vergi borcu sorgulama, rayiç bedeli, sokak hayvanları ve cenaze defin hizmetleri gibi konularda vatandaşların istek ve taleplerini kayıt ediyor. - BURSA