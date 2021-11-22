Yıldırım Belediyesi 20 Kasım 'Çocuk Hakları Günü' nedeniyle ücretsiz etkinlik

Rehber eşliğinde Tünel Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar, koi, timsah balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı, vatoz birçok su canlısını ilk defa görürken, bu canlılar hakkında da bilgi sahibi oldu. Çocuklarına eşlik eden veliler, onların mutluluklarına ortak olurken, kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

ÇOCUKLAR GÜLÜMSERSE YILDIRIM GÜLÜMSER

Bugünün yöneticilerinin geçmişin mirasçıları değil geleceğin emanetçileri olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bundan dolayı evlatlarımız bizim öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alıyor.Bizim için onların mutluluğu, huzuru, güveninden daha önemli bir şey yok. Bir taraftan onlar için sosyal etkinlikler düzenlerken, diğer taraftan da onların sağlıklı, donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için düzenlediğimiz etkinliğimizle çocuklarımızın gönüllerince bir gün geçirmesini istedik. Bunu da 20 Kasım' Dünya Çocuk Hakları Günü'nünde gerçekleştirerek bir farkındalık oluşturmak istedik. Biz, çocuklarımız gülümsedikçe Yıldırım'ın gülümseyeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı Yıldırım'da sadece bir gün değil 365 günü çocuklarımıza ve onların mutluluğuna adadık" diye konuştu.

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