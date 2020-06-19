Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Samanlı pazarında bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
19.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:27

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, bu kez Samanlı Mahallesi'ndeki pazar esnafını ziyaret etti. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte alışveriş yapan vatandaşlara bereketli alışveriş, esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Başkan Yılmaz, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinledi, önerilerine ve şikayetlerine kulak verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Başkan Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda zorunlu hale getirilen maske kullanımı konusunda Yıldırımlılara uyarılarını yineledi. Mahallenin miniklerine oyuncak hediye eden Başkan Yılmaz, maske takmayan çocukların yüzüne, ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske taktı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan pazar esnafı ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

HİZMETLERE VATANDAŞ YÖN VERİYOR

Vatandaşın, esnafın görüş ve düşüncelerine değer verdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bu noktada esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım'a hizmet üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

KALİTE ARTIYOR

Yıldırım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Daha modern ve yaşanabilir Yıldırım'ı oluşturmak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Yıldırımımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize vatandaşlarımızdan aldığımız destekle hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar esnafımıza rahat ve huzurlu bir satış ortamı sunarken, esnafımızın da hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması ve kurallara uyması gerekiyor. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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