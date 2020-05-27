Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü...
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü...

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyada yüz binlerce can kaybına neden olan ve milyonlarca vakaya ulaşan koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tedbirlerle kısıtlı yaşam sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini sürdüren ilçe esnafını ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü...
27.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:06

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyada yüz binlerce can kaybına neden olan ve milyonlarca vakaya ulaşan koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tedbirlerle kısıtlı yaşam sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini sürdüren ilçe esnafını ziyaret etti.

Dünyadaki yaşamı felce uğratan Covid-19 salgını ile mücadelede etkin ve doğru stratejik tedbirler uygulayarak normalleşme sürecine geçen ve kontrollü sosyal yaşam adımlarıyla normalleşme sürecini başlatan Türkiye'de, iş yerleri de alınan tedbirler ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki iş yerlerinde kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan esnafa teşekkür etti, hayırlı işler diledi. Başkan Yılmaz, başta iş yerlerinde yoğunluğun oluşmasının önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve gereken tedbirlerin sürdürülmesinin, koronavirüs tehdidinin bir an önce ortadan kalkarak normal yaşama dönüşte en büyük anahtar unsur olduğunu esnafa hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

" Dünyaya örnek oldu "

Türkiye'nin, vakalar görülmeye başlamadan ve salgının etkilerinin görülmeye başlandığı süreç ile birlikte aldığı ciddi tedbirler sayesinde koronavirüs ile mücadeleyi doğru stratejik uygulamalarla yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyada milyonları aşan vaka sayısı, yüz binleri bulan can kaybı nedeniyle küresel çapta tehdit oluşturarak hayatın akışını sekteye uğratan koronavirüs ile mücadelede ülkemiz etkin uygulamalar ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hükümetimizin yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Bu süreçte, vatandaşlarımızın kurallara ve uzmanların önerilerine uyması, daha kısa sürede normal hayata döneceğimizin işaretlerini veriyor" dedi.

Esnafa teşekkür

Gerçekleştirdiği ziyarette gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan ilçe esnafına teşekkür eden ve hayırlı işler dileyen Başkan Yılmaz, "İlçemizde her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı alınan kısıtlamalar nedeniyle esnafımızla bir araya gelebilme imkanımız sınırlı oldu. Millet olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak ekonomisinden değerlerine güçlü olarak her zorlukta ayakta kalan devletimiz, vatandaşlarımızın ve esnafımıza desteğini sürdürdü. Bu noktada ilçe genelinde yaptığımız hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanında, özellikle berber ve kuaförler başta olmak üzere iş yerlerinde de gereken çalışmaları uygulayarak esnafımıza destek olduk. Bunun yanında maske dağıtımı da sağladık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kuralının sağlanması ve iş yerlerinde yoğunluğun önlenmesi konusunda uyararak maske dağıtımını gerçekleştirdik, aldıkları tedbirleri de yerinde inceledik. Gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Hemşehrilerimizden de istirhamım, bu alış veriş ortamında, sosyal mesafe kuralına uymaya dikkat etmeleri, maskelerini takmadan dışarıya çıkmamalarıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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