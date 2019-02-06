Yıldırım Bekçi Bursa'da Konser Verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri şef Serkan Gençer yönetti.
TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi, Bursalı müzikseverler için Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden derlediği geniş bir repertuvara yer verdi.
Salonu dolduran müzikseverler zaman zaman Bekçi'nin eserlerine eşlik etti.
Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Yıldırım Bekçi uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA