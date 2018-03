Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu Ele Geçirdi, Afrin'e Doğru Hızla İlerliyor (5)

'TANKLARI MEYDANLARDA YÜRÜTÜRKEN NEDEN RAHATSIZ OLMADINIZ?'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'li gençlere yaptığı konuşmada, siyasetten uzak olduğu söylenen gençlerin 15 Temmuz 'da destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz gecesini hatırlayın. O gün, Türkiye'nin karanlık bir geceden cesaretiyle aydınlığa çıktığı gündür. Cumhurbaşkanı'mız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. O gün FETÖ'cülere dersini verdiniz, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. 'Gençler memleket meselelerine ilgi duymaz' dediler. O beğenmedikleri gençler, 15 Temmuz'da öyle bir destan yazdı ki bunu söyleyenler mahcup oldular. O gün şahadet şerbetini içen gençler arasında AK Parti Gençlik Kolları'ndan 12 kardeşimiz vardı. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. AK Parti demek, hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmak demektir" dedi.

Başbakan Yıldırım, 28 Şubat'ın yıl dönümünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan tarafından düzenlenen programda o günleri hatırladıklarını belirterek, söyle konuştu:

"28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Elbette rahatsız olacaklar. Tankları meydanlarda yürütürken neden rahatsız olmadınız? Başörtülü kızlarımızın başlarından örtüleri çekip alınırken neden rahatsız olmadınız. Seçilmiş iktidarı alaşağı ederken neden rahatsız olmadınız. İnsanlarımızın haklarına hürriyetlerine kastederken kısıtlarken neden rahatsız olmadınız? Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını sanıyorsunuz? Yağma yok. Türkiye hukuk devleti. Güçlü iktidar var. Hukuk devletinde hukuksuz iş yapanlar darbe yapmaya çalışanlar hesabını mutlaka verecek. Hiç başka yolu yok. Kalkmış diyorlar ki Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor, yargıyı etkiliyor. Yargıya, hukuka bu kadar saygılıysanız o gün neden hukuksuz işler yaptınız. Şimdi bunun hesabını verin. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hakimi, yargıcı baskılara telkinlere gelmez. Kalemleriyle kararlarıyla delilleriyle konuşur. Onun için bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı, hukuksuzluğu yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Bunun da ecele faydası yoktur."

'GENÇLERİN ELİNE KİTAP DEĞİL SİLAHI VERENLER, ALÇAKTIR'

Partisinin siyaseti gençleştirdiğini savunan Yıldırım, gençlerin eline kitap yerine silah verenlere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bizim ayrımız gayrımız yok. 81 milyon hep kardeşiz. Bizim siyasetimiz kavga çatışma ayrıştırma siyaseti değildir. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Çıkarları esas alanlar bizimle yol yürüyemez. Biz millet iradesini her türlü vesayetin darbe zihniyetinin üzerinde tutarız. Allah'a şükür ki bütün AK kadrolar, AK gençler bu hassasiyette bu kararlılıktadır. AK Parti, siyaseti gençleştiren partinin adıdır. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Bizde meşruiyet esastır. Başka bir yola sapmadık. Gençleri gayrimeşru yollara yönlendirenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor. Gençlik heyecanını kullanarak onların eline kitap değil silahı verenler alçaktır, kalleştir, haindir. Bizim bu alçaklara verecek tek bir evladımız bile yoktur. Bu ülkenin tüm gençleri, çocukları bizim göz bebeğimizdir, geleceğimizdir, umudumuzdur. Gençler Türkiye'nin geleceği için bol bol hayal kurun, fikirler üretin projeler geliştirin. Her biriniz kendinizi bu ülkenin bir ihtiyacını gidermeye hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlayın. Türkiye için hayali olmayanlar siyasette bir arpa boyu yol alamıyor. AK Parti milletin partisidir. Milletin umududur. Milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, uğratmayacağız."

'CUMHUR İTTİFAKI SİZE DE AÇIK'

Başbakan Yıldırım, salonda 'Vur vur inlesin, Kılıçdaroğlu dinlesin' sloganlarının atılması üzerine şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun dinleyecek hali mi kaldı? Kalkmış ne diyor kendinizi bilmez bir CHP'li. 'MHP- AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır'. Böyle alçakça ifadeleri partimize insanımıza yakıştıranlar siyasi mevta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Dönün bakın geçmişe 15 yıla bakın. Ne vad ettiniz, ne söz verdiniz? Bu milletin hangi derdine derman oldunuz? Boş laftan başka ne marifetiniz var. Onun için millet emaneti size vermedi vermiyor. Belki bütün bu olanlar aklınızı başınıza getirir de ondan sonra milletin gözüne girerseniz, geleceğiniz olur. Cumhur ittifakı size de açık. Eğer yerli ve milliyseniz, bugünlerde 'bayrak' diye bağırıyorsanız buyurun Cumnur İttifakı'na gelin bu bayrak altına, bu bayrak altında herkese yer var."

GENÇLERE ÖNERİ

Başbakan Yıldırım, gençlere gece gündüz çalışmalarını, kendilerini iyi yetiştirmelerini önererek, "Siz yeter ki Türkiye'nin büyük hedeflerine odaklanın. Siz Türkiye Cumhuriyetinin gençlerisiniz. Bu milletin sizin fikirlerinize, üretiminize heyecanınıza ihtiyacı var. AK Parti bugün de yarın da sizindir. Türkiye'nin bugünü yarını da sizsiniz. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde yükselecek. Bizim tüm gayretimiz, emeğimiz sizin içindir. Hak ve hakkaniyet duygusundan ayrılmayan yeryüzünün tüm konuları sizin konunuzdur. Hiçbir zaman karamsarlığa düşmeyin. Tarihi, milleti, değerleriyle barışık bir gençlik geleceği inşa edecek. Sadece bu ülkenin değil bölgenin sorumluluğu da sizin omuzlarınızda. Bu milleti yeniden tarihin altın sayfalarına yazdıracak olan sizsiniz. İşte AK gençliğin istikameti budur, davası budur" diye konuştu.

'Başbakan bizi Afrin'e götür' diye kendisine seslenen gençlere yanıt veren Yıldırım, "Afrin'deki kahramanlarımız diyor ki gençlere söyle biz buraya fazla geliyoruz onlar biraz daha beklesin" dedi.

'DURMAK, DİNLENMEK YOK'

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11'in üzerinde büyüdüğünü, 1,5 milyon vatandaşa iş sağlandığını, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 157 milyara çıktığını kaydeden Yıldırım, "Yeter mi gençler? Yetmez. Her ay rekor kırarak, ihracata devam ediyoruz. Şubat ayı sonunda yıllık ihracatımız 159 milyarı aştı. Mart sonunda 160'ı geçeceğiz. Durmak, dinlenmek yok" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, partisinin 16 yılda gençler için yaptıklarını anlatırken, bu yıl eğitime 2003 Türkiye bütçesinden daha fazla pay ayrıldığını, bunun 134 milyar lira olduğunu söyledi. Yıldırım, "Üniversiteye girişte uygulanan 28 Şubat darbesinin eseri katsayı adaletsizliğini sona erdirdik. Genç kızlarımızın üniversiteye gidişinin önünü açtık. Şu anda üniversitede genç kızlarımızın okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 12 iken bugün yüzde 44 oranında. 76 üniversitemiz vardı şu anda 185 üniversitemiz var. Yurt kapasitesini de artırdık. 182 bin yatak kapasitesini 633 bine çıkardık. Öğrenci bursları çok düşüktü sadece 45 liraydı şimdi 470 liraya çıkardık. Helal olsun gençlere. Gençlerin önünü sadece eğitimde açmadık. Siyasette de yolunuzu açtık. Seçme seçilme yaşını 18'e düşürdük. CHP konuşsun dursun. Onlar konuşur AK Parti yapar. Gençlerimiz hem seçecek hem seçilecek. İster belediye başkanı ister muhtar. İster meclis üyesi isten milletvekili olabilecek. Gençler bugünümüz yarınımızdır" diye konuştu.

'TÜRK YARGISINDAN KAÇIŞ YOK'

Gençlerin 'Vur vur inlesin, Pensilvanya dinlesin' sloganları üzerine Yıldırım, "Pensilvanya'nın dinleyeceği mi var? Şimdi hesap veriyorlar. Eninde sonunda o da hesap verecek. Türk yargısından kaçış yok" dedi.

Yıldırım, Manisa'ya 16 yılda 20 milyar liralık destek sağladıklarını, 4250 derslik yaptıklarını, yurt kapasitesini 6 bin 500'e çıkardıklarını belirterek, 1600 kişi kapasiteli yeni yurt yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Başbakan Yıldırım konuşurken, salonda yerden tavana doğru, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, altında da Burseya Dağı'nın resminin bulunduğu dev poster yükseltildi.

İlker KILIÇASLAN- Nermin Uçtu- Mehmet CANDAN/MANİSA,