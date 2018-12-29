"Yıldırım, anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis Başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir." dedi.