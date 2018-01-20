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Yıldırım: Amaç Bölgede Terörü Tamamen Bitirmek

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır" dedi.

Yıldırım: Amaç Bölgede Terörü Tamamen Bitirmek

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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