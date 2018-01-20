Yıldırım: Amaç Bölgede Terörü Tamamen Bitirmek
Başbakan Binali Yıldırım, "Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com